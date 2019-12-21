Журналисты составили список самых влиятельных украинцев: опубликован топ-20

В сети появился ежегодный список 100 самых влиятельных украинцев. Рейтинг этого года продолжил формат предыдущего. Все его участники распределены по категориям, которые соответствуют сфере их деятельности: "Лидеры", "Магнаты", "Рулевые", "Стратеги", "Мастера" и "Кумиры".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Фокус".

В этом году рейтинг обновился наполовину. Его основу по-прежнему составляют потенциальные участники президентской гонки, топ-чиновники, главы парламентских фракций, богатейшие бизнесмены и менеджеры госкомпаний. 61% участников рейтинга составляют политики и чиновники, 20% – женщины. 34 участника ТОП-100 моложе 40 лет.

Возглавил рейтинг президент Украины Владимир Зеленский. На втором месте глава Офиса президента Андрей Богдан, замыкает тройку лидеров один из богатейших украинцев Игорь Коломойский.

Первая двадцатка выглядит так:

президент Владимир Зеленский; глава Офиса президента Андрей Богдан; бизнесмен Игорь Коломойский; премьер-министр Алексей Гончарук; генеральный прокурор Руслан Рябошапка; глава службы безопасности Иван Баканов; глава Верховной Рады Дмитрий Разумков; министр внутренних дел Арсен Аваков; бизнесмен Ринат Ахметов; первый помощник президента Сергей Шефир; основатель EastOne Group Виктор Пинчук; помощник президента Андрей Ермак; народный депутат, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахмия; секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов; глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко; министр обороны Андрей Загороднюк; киевский городской голова Виталий Кличко; экс-президент, глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко; народный депутат Святослав Вакарчук; министр финансов Оксана Маркарова.

В сотню влиятельных украинцев также вошли церковные иерархи: предстоятель ПЦУ Епифаний (Думенко), предстоятель УПЦ МП Онуфрий (Березовский) и предстоятель УГКЦ Святослав (Шевчук).

В этом году в ТОП-100 попали куда больше культуртрегеров, чем в прошлые годы. При этом список деятелей культуры полнили и чиновники – директор Украинского института книги Александра Коваль, на 77-й – директор "Мыстецького арсенала" Олеся Лютая-Островская, на 81-й – глава Украинского культурного фонда Юлия Федив.

Сотое место в списке влиятельных украинцев занял певец MONATIK.

Напомним, что экс-глава Нацбанка Украины и главный враг украинского олигарха Игоря Коломойского Валерия Гонтарева попала в список самых влиятельных женщин мира в 2019 году по версии читателей Financial Times.