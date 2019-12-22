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В России открыли необычный каток с "намеком": сеть взбудоражило фото

воскресенье, 22 декабря 2019, 13:51
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В российском городе Новосибирск установили каток в виде мужского полового органа.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс NR.

Около оперного театра открыли главный новогодний каток города. Однако его форма привела жителей и пользователей сети в замешательство. То что он сделан в форме мужского полового органа увидели после того, как в сети опубликовали фото катка с высоты птичьего полета.

В сети пользователи прокомментировали это. Некоторые посмеялись, а другие сказали, что это стыд и позор.

Как сообщал "Апостроф", 12 декабря возле здания Офиса президента Украины на улице Банковой начали устанавливать каток. В сети считают, что глава государства Владимир Зеленский оградил себя таким образом от митингов и пикетов.

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