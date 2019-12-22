RU  UA  EN

воскресенье, 22 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.10
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

21 декабря

22:55
В России неожиданно похвалили помощника Зеленского за газовый контракт
22:32
Финалистка Х-фактора представила песню для Национального отбора на Евровидение-2020
19:14
И это без переезда: во сколько украинцам обходится офис Зеленского
19:00
Хитрые, талантливые и проворные: 12 знаменитостей, которые родились в год Крысы
17:56
Алина Гросу случайно обнажила грудь прямо во время своего выступления
17:45
О чем Украина договорилась с "Газпромом": опубликован документ
16:47
Дзидзьо показал свое детское фото, на котором его не узнать
16:02
В Украине вынесли приговор "ополченочке" Дрюк, бежавшей от боевиков ДНР
15:33
Мэрайя Кэри выпустила новый клип на свой рождественский хит: это видео подарит всем праздничное настроение
14:55
Украинский дипломат рассказал о масштабной сети агентов Кремля в ООН
14:49
Напились и заказали проституток: появились яркие фотожабы на корпоратив "слуг народа"
14:09
Украинский пранкер поделился невероятными историями про спасение Майдана и испуганного Януковича
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Украине наградили сына разведчика, который спас от смерти 5 детей: фото и видео

воскресенье, 22 декабря 2019, 05:30
переглянути новину українською

16-летнего подростка, который спас пятерых детей от взрыва загоревшейся гранаты в Днепропетровской области, наградили волонтеры и ветераны АТО.

Об этом сообщает "Суспільне.UA".

Летом 2019 года в селе Пашена Балка группа детей нашли гранату и подожгли ее. 16-летний Александр Гаркуш, который находился поблизости, заметил это.

"Я стоял к ним спиной, когда они поджигали. На детской площадке стояли. Услышал звук - будто турбозажигалка. Обернулся к снаряду, понял, что он подожжен. Тот, кто принес его и поджег, Максим, убежал. Вокруг дети стояли, закрыли лица. Я подошел к снаряду, если быть точнее, бросился к нему. Хотел отбросить его, но с одной стороны дети, с другой - дома, а позади детская площадка. Я мог только по диагонали вниз отбросить. Взял его, уже хотел бросить. Хлопок - и я понял, что он разорвался у меня в руках", - рассказал парень.

При взрыве Александр получил тяжелые ранения – ему оторвало пальцы правой руки. На месте первую помощь ему оказывали волонтер и отец, военный разведчик. В больнице первые две недели он находился в реанимации, затем проходил длительное лечение.

Волонтеры общественной организации "Инвалидов и воинов АТО", чтобы поддержать парня, приняли решение наградить его медалью "За верность национальной идее".

"У нас была такая идея - поддержать его. Поддержать его морально, потому что это награда волонтерская, она более весомая как моральная поддержка. И я думаю, что нам это удалось. Рассказать о нем и рассказывать дальше о нем, о таких детях. Потому что это наше будущее. Конечно, не хотелось бы, чтобы все такое на себе почувствовали, но то, что он сделал, это действительно подвиг. И он сохранил самое ценное, что может быть - это жизнь детей", - рассказала представительница организации Оксана Чалова.

В дальнейшем парень хочет вступать в вуз в Одессу и в будущем, как и его отец, стать военным разведчиком.

Как сообщал "Апостроф", ранее были опубликованы фото из больницы, где оперировали детей, которые получили ранения при взрыве боеприпаса под Днепром.

Фотовзгляд

Все галереи
В центре Киева проходят соревнования лыжников и сноубордистов

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Весенний декабрь продолжается: на выходных будет до +14

Сейчас все будут гореть: почему пожар в одесском колледже "планировался"

Паспорт, как гречка перед выборами: зачем украинцам двойное гражданство

Статистика все выше, украинцев все меньше: как прекратить смерти на дорогах

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: