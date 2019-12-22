В Украине наградили сына разведчика, который спас от смерти 5 детей: фото и видео

16-летнего подростка, который спас пятерых детей от взрыва загоревшейся гранаты в Днепропетровской области, наградили волонтеры и ветераны АТО.

Об этом сообщает "Суспільне.UA".

Летом 2019 года в селе Пашена Балка группа детей нашли гранату и подожгли ее. 16-летний Александр Гаркуш, который находился поблизости, заметил это.

"Я стоял к ним спиной, когда они поджигали. На детской площадке стояли. Услышал звук - будто турбозажигалка. Обернулся к снаряду, понял, что он подожжен. Тот, кто принес его и поджег, Максим, убежал. Вокруг дети стояли, закрыли лица. Я подошел к снаряду, если быть точнее, бросился к нему. Хотел отбросить его, но с одной стороны дети, с другой - дома, а позади детская площадка. Я мог только по диагонали вниз отбросить. Взял его, уже хотел бросить. Хлопок - и я понял, что он разорвался у меня в руках", - рассказал парень.

При взрыве Александр получил тяжелые ранения – ему оторвало пальцы правой руки. На месте первую помощь ему оказывали волонтер и отец, военный разведчик. В больнице первые две недели он находился в реанимации, затем проходил длительное лечение.

Волонтеры общественной организации "Инвалидов и воинов АТО", чтобы поддержать парня, приняли решение наградить его медалью "За верность национальной идее".

"У нас была такая идея - поддержать его. Поддержать его морально, потому что это награда волонтерская, она более весомая как моральная поддержка. И я думаю, что нам это удалось. Рассказать о нем и рассказывать дальше о нем, о таких детях. Потому что это наше будущее. Конечно, не хотелось бы, чтобы все такое на себе почувствовали, но то, что он сделал, это действительно подвиг. И он сохранил самое ценное, что может быть - это жизнь детей", - рассказала представительница организации Оксана Чалова.

В дальнейшем парень хочет вступать в вуз в Одессу и в будущем, как и его отец, стать военным разведчиком.

Как сообщал "Апостроф", ранее были опубликованы фото из больницы, где оперировали детей, которые получили ранения при взрыве боеприпаса под Днепром.