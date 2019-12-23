Ночью отводили на "подвал": появился жуткий рассказ о секретной тюрьме боевиков на Донбассе

В оккупированном Донецке в бывшем помещении угольной компании по улице Артема, 7 боевики устроили концлагерь.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на сообщение блогера Фашика Донецкого.

Блогер записал откровенное признание одного из боевиков - Сергея Озерова, который ранее воевал против украинских военных в рядах незаконного вооруженного формирования "Восток", а после ранения был назначен охранником тюрьмы под номером 2 в Донецке.

Помещение, где до 2014 года размещалась одна из угольных компаний, которая принадлежала бизнесмену Ринату Ахметову, боевики переоборудовали под тюрьму еще в мае. Всего существовало 3 поста, которые нужно было охранять, и 4-й секретный, или, как его еще называли, "Глухой". Это - подвальные помещения, в которых боевики устроили застенки.

"Помещение использовались для доставки в них гражданских, которых задержали, агентов СБУ, для содержания воинов ВСУ. Также там находился застенок. Мне нужно было провожать определенных людей на подвал с двумя военными, тоже русскими. Также "на подвалах" в нашей тюрьме были задуть все вытяжки в камерах и заварены металлическими листами абсолютно все окна. Даже в застенках не работала вытяжка. Внизу, в подвальном помещении, везде горел свет. Таких камер для задержанных было 24 штуки, они были очень маленького размера, как клетки.

Когда кто-то из задержанных не «кололся», об этом знала вся наша тюрьма - следователи включали музыку, чтобы никто не слышал криков. После этого ноу-хау я некоторые песни до сих пор не люблю, ведь впечатление довольно жуткое от тяжелого рока и животных криков или песен "Любэ" вперемешку со стонами", - рассказал Оеров.

В концлагере с задержанными работала следователь оккупантов Екатерина Приходько. После ее допросов пленных и заключенных забирали из концлагеря. Охранники больше их никогда не видели. Озеров добавил, что почти все, кто попадал на "Глухой" пост, не возвращались из него живыми. Лично через руки Озерова прошло 70 задержанных. Большинство из них были избиты и нуждались в медицинской помощи, но в разговоре боевик признался, что это его не волновало.

Охранникам с верхних этажей было запрещено спускаться в подвалы. Даже расспрашивать о том, что там происходит, боевикам запрещали. Те, кто проявлял чрезмерный интерес, часто сами оказывались на месте своих недавних жертв.

"На подвалы" часто попадали гражданские и бизнесмены. Их проводили в помещение концлагеря через черный вход, подальше от любопытных глаз. Большинство из них исчезли.

Как ранее сообщал "Апостроф", в оккупированном Донецке на территории бывшего арт-центра "Изоляция" боевики устроили настоящий концлагерь, где пропадают люди.