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Появилась меткая фотожаба на ажиотаж вокруг дела Шеремета

вторник, 24 декабря 2019, 09:32
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В сети продолжают обсуждать дело об убийстве журналиста Павла Шеремета и появление новых фактов, которые, по мнению следствия, свидетельствуют о причастности к делу задержанного волонтера и музыканта Андрея Антоненко.

Соответствующая фотожаба была опубликована в Telegram-канале "AllГолобуцький".

В качестве материала для фотожабы был использован советский мультфильм "Малыш и Карлсон". На картинке одна из героинь мультфильма, домоправительница Фрекен Бок, сидит перед телевизором и пьет чай, внимательно наблюдая за перипетиями дела.

"У подозреваемого в убийстве… была выхолощенная, но боевая мина… взрывчатое вещество на основе гексогена", – говорит диктор на экране.

Как ранее сообщал "Апостроф", 23 декабря Апелляционный суд города Киева после рассмотрения жалобы стороны защиты принял решение оставить Андрея Антоненко, обвиняемого в покушении на журналиста Павла Шеремета, под стражей.

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