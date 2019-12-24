Появилась меткая фотожаба на ажиотаж вокруг дела Шеремета

В сети продолжают обсуждать дело об убийстве журналиста Павла Шеремета и появление новых фактов, которые, по мнению следствия, свидетельствуют о причастности к делу задержанного волонтера и музыканта Андрея Антоненко.

Соответствующая фотожаба была опубликована в Telegram-канале "AllГолобуцький".

В качестве материала для фотожабы был использован советский мультфильм "Малыш и Карлсон". На картинке одна из героинь мультфильма, домоправительница Фрекен Бок, сидит перед телевизором и пьет чай, внимательно наблюдая за перипетиями дела.

"У подозреваемого в убийстве… была выхолощенная, но боевая мина… взрывчатое вещество на основе гексогена", – говорит диктор на экране.

Как ранее сообщал "Апостроф", 23 декабря Апелляционный суд города Киева после рассмотрения жалобы стороны защиты принял решение оставить Андрея Антоненко, обвиняемого в покушении на журналиста Павла Шеремета, под стражей.