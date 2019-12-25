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Через реку на мотоцикле: украинский каскадер установил необычный "рекорд", видео

среда, 25 декабря 2019, 11:06
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Во вторник, 24 декабря, в Киеве украинский каскадер Сергей Совяк пересек Днепр на мотоцикле.

Соответствующее видео опубликовал телеканал НТН.

Самую большую реку Украины каскадер пересекал в районе Труханова острова. На мотоцикл для необычного заезда установили лыжи, которые были сделаны специально для него. Перед окончательным заездом каскадер сделал пробный "рейс" вдоль берега.

"Очень много работы проделано. Очень много недоспанных ночей", – рассказал каскадер.

При этом, вместо заявленных трех километров по воде Совяк проехал пять. Скорость мотоцикла составляла около 70 километров в час. Стоит также отметить, что в Украине этот трюк выполнили впервые.

Как ранее сообщал "Апостроф", известный актер Джеки Чан едва не погиб при выполнении трюка на съемках нового триллера "Авангард" в Китае.

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