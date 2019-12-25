Одинокий Дед Мороз и заборы: в сети показали грустную предновогоднюю атмосферу в Крыму

В оккупированном Российской Федерацией Крыму накануне Нового года царит совсем не праздничная атмосфера - людей на главных площадях городов, где уже начались приготовления к торжествам, немного.

Об этом на своей странице в Twitter сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25%.

Дед Мороз на фото у елки в Севастополе выглядит одиноким, а в Судаке и вовсе ‏к праздникам начали устанавливать заборы на площади.

Тем временем в оккупированной Евпатории к Новому году нарядили украшениями елку, которая уже начала засыхать и осыпаться.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко заявила, что на Новый год в Украине, с 31 декабря - 1 января, прогнозируют начало очередной волны потепления, так что снега ждать к празднику не приходится.