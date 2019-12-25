Суд принял новое решение по скандальному застройщику

Во вторник, 24 декабря, экс-президенту "Укрбуда" Максиму Микитасю суд продлил срок действия возложенных на него обязанностей.

Об этом сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

Следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и продлил срок действия обязанностей до 14 февраля 2020 года.

"Подозреваемый обязан: прибывать к детективу, прокурору, следственному судье, суду по каждому требованию; не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать об изменении своего места жительства и/или работы; воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми в этом уголовном производстве; сдать на хранение в соответствующие органы паспорт (паспорта) для выезда за границу; носить электронное средство контроля (браслет)", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", у бывшего нардепа 8-го созыва ВРУ и экс-президента государственной строительной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася изъяли 6 элитных автомобилей.