Часть Украины накроют дожди со снегом: прогноз погоды на 26 декабря

Синоптики дали свежий прогноз погоды на четверг, 26 декабря, - в Украине ожидается мокрый снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По всей Украине будет пасмурно и прогнозируют осадки, только в Луганске будет солнечно и без осадков.

Снег с дождем прогнозируют на западе страны, а также в Киеве и Чернигове - на остальной территории дождь.

Температура воздуха в Украине:

на западе - 2-6 градусов тепла;

на востоке - 3-7 градусов;

на севере - 4-6 градусов;

на юге и в Крыму - 6-9 градусов;

в центре Украины и Киеве - 3-6 градусов;

Напомним, что, по прогнозу Натальи Диденко, в четверг, 26 декабря, на большей части территории Украины пройдут дожди, в некоторых регионах ожидается мокрый снег.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети появилась забавная фотожаба с котами по мотивам теплого декабря в Украине и отсутствия снега в новогодние праздники.