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Часть Украины накроют дожди со снегом: прогноз погоды на 26 декабря

четверг, 26 декабря 2019, 06:20
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Фото: 112 Украина

Синоптики дали свежий прогноз погоды на четверг, 26 декабря, - в Украине ожидается мокрый снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По всей Украине будет пасмурно и прогнозируют осадки, только в Луганске будет солнечно и без осадков.

Снег с дождем прогнозируют на западе страны, а также в Киеве и Чернигове - на остальной территории дождь.

Температура воздуха в Украине:

  • на западе - 2-6 градусов тепла;
  • на востоке - 3-7 градусов;
  • на севере - 4-6 градусов;
  • на юге и в Крыму - 6-9 градусов;
  • в центре Украины и Киеве - 3-6 градусов;

Напомним, что, по прогнозу Натальи Диденко, в четверг, 26 декабря, на большей части территории Украины пройдут дожди, в некоторых регионах ожидается мокрый снег.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети появилась забавная фотожаба с котами по мотивам теплого декабря в Украине и отсутствия снега в новогодние праздники.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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