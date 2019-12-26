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Путин сыграл в хоккей и оконфузился: сеть взбудоражили фото и видео

четверг, 26 декабря 2019, 07:38
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В сети обсудили очередную игру президента России Владимира Путина в хоккей.

Видео матча опубликовал российский журналист Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter.

На кадрах видно, что лидер РФ ездит очень медленно. Пользователи сети назвали это игрой в поддавки. Также они отметили, что остальные хоккеисты сторонились Путина.







Отметим, что матч состоялся на Красной площади в Москве. Путин вместе со звездами отечественного хоккея показал себя в традиционной предновогодней игре.









Пользователи сети прокомментировали игру.








Как сообщал "Апостроф", ранее президент России Владимир Путин сыграл в выставочном хоккейном матче. Игра состоялась в Сочи и завершилась победой команды главы РФ над "Легендами хоккея" со счетом 14:7. Десять шайб в этой встрече забросил Путин.

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