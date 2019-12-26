Путин сыграл в хоккей и оконфузился: сеть взбудоражили фото и видео

В сети обсудили очередную игру президента России Владимира Путина в хоккей.

Видео матча опубликовал российский журналист Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter.

На кадрах видно, что лидер РФ ездит очень медленно. Пользователи сети назвали это игрой в поддавки. Также они отметили, что остальные хоккеисты сторонились Путина.

Предновогодний хоккей: Владимир Путин вышел на каток на Красной площади pic.twitter.com/tYTYGOkcI9 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 25, 2019

























Отметим, что матч состоялся на Красной площади в Москве. Путин вместе со звездами отечественного хоккея показал себя в традиционной предновогодней игре.





Владимир Путин вместе со звездами отечественного хоккея сыграл в традиционном предновогоднем матче на Красной площади pic.twitter.com/A8khflbywT — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 25, 2019





























Пользователи сети прокомментировали игру.



«Виталь, хотя бы один пас отдай! В честь дня рождения!»: В перерыве матча на Красной площади Путин поздравил с днем рождения хоккеиста Виталия Прохорова pic.twitter.com/VTJpQCHMcy — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 25, 2019





























Как сообщал "Апостроф", ранее президент России Владимир Путин сыграл в выставочном хоккейном матче. Игра состоялась в Сочи и завершилась победой команды главы РФ над "Легендами хоккея" со счетом 14:7. Десять шайб в этой встрече забросил Путин.