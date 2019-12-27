Ни мира, ни войны: в чем проблема Зеленского и чего добивается Кремль в переговорах по Донбассу

Руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев считает, что Владимиру Зеленскому в ближайшие четыре месяца придется каким-то образом выбираться из ситуации "ни мира, ни войны".

Об этом сообщает "Апостроф".

"С историей с "особым статусом" для ОРДЛО власти пока запутались, предложив продлить действие закона о порядке самоуправления на Донбассе. Но дальше - имплементация "формулы Штайнмайера", что можно сравнить с прыжком через голову. Скорей всего, нас ждет заморозка конфликта. Максимум, на что может рассчитывать Киев - это не мир, а перемирие, решение каких-то гуманитарных вопросов. Говорить о возможности реинтеграции или проведения выборов в ОРДЛО в октябре следующего года, как хотят Ангела Меркель и Эммануэль Макрон, пока преждевременно", - говорит Андрей Золотарев.

В Кремле попросту полагают, что время работает на них, и поэтому Владимиру Путину нет смысла "играть мускулами", выбивая уступки со стороны Киева, заявил главный консультант отдела военной и военно-экономической политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков.

"Эскалация Владимиру Путину сейчас невыгодна. Конечно, если бы в Кремле всегда руководствовались логикой, они бы не начали войну против Украины. Но определенный уровень рациональности в их нынешнем поведении прослеживается. Политический диалог Кремля с Западом постепенно нормализуется, с российскими властями готовы говорить. Использовать силу - значит откатиться до ситуации 2014 - начала 2015 годов. Кремлю такой вариант невыгоден", - отметил Николай Белесков.

Владимиру Путину проще давить на Офис президента Украины политическими инструментами, используя, в том числе, своих европейских сателлитов.

"Среднесрочная задача российского руководства - доказать ведущим странам ЕС, что проблема не в Москве, а в Киеве, и начать демонтаж западных санкций. Думаю, Путина бы устроил вариант заморозки конфликта на Донбассе при постепенном ослаблении санкций", - добавил Андрей Золотарев.

Россияне не согласятся на переписывание Минских договоренностей без ощутимых уступок со стороны Киева. Учитывая, что у Владимира Зеленского запас уступок и так на пределе, то "Минск", скорей всего, останется в прежнем виде. То есть каждая сторона будет его трактовать так, как ей выгодно.

Кремль контроль над границей не отдаст, но и давить на Офис украинского президента грубой силой не станет. Стороны будут вести переговоры по обмену пленными, обсуждать гуманитарные проекты (доступ в ОРДЛО миссии Красного Креста, например), и формально готовиться к выборам на оккупированной части Донбасса.

Киев и Москва будут делать это не столько для примирения, сколько ради создания выгодной картины перед немцами и французами. Владимиру Зеленскому важно не потерять поддержку европейских партнеров, а Владимир Путин стремится лишний раз не настраивать против себя Париж и Берлин, чтобы вести с ними диалог о перспективах снятия санкций.

Полный текст читайте здесь: Связанные одной цепью: четыре месяца для трудных решений Зеленского и Путина