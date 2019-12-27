Штаб спасения экономики: появилась забавная фотожаба на дыру в украинском бюджете

В сети появилась забавная фотожаба на дефицит бюджету в Украине, о котором стало известно в середине декабря.

Соответствующее фото появилось в Facebook пользователя Александра Бабака.

"Заседание Штаба спасения экономики", - подписал автор.

Автор изобразил премьер-министра Алексей Гончарука и его коллег героями фильма "Пираты Карибского моря". Они якобы обсуждают проблему бюджета.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилась меткая фотожаба на работу команды президента Украины Владимира Зеленского и запрет секонд-хендов, который якобы связан с бюджетом.

Напомним, что в Кабинете министров предложили запретить ввоз секонд-хенда в Украину, однако пользователи сети не поддержали идею, а наоборот осудили ее.