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Синоптик предупредила о штормовой погоде в Украине

пятница, 27 декабря 2019, 12:32
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Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о похолодании и сильном ветре в субботу, 28 декабря.

Об этом она написала в Facebook.

Сильный ветер - на Правобережной Украине.

Кроме порывистого ветра, на западе Украины, в большинстве областей севера, центра и даже юга (Одесская, Николаевская) ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.

Соответственно, на дорогах ситуация может быть сложной, скользкой и, через плотные облака, с плохой видимостью, особенно вечером.

На Востоке Украины, в Днепре, Кропивницком и их районах, на Херсонщине, Запорожье и в Крыму будет выпадать преимущественно дождь.

В Киеве в субботу ожидается дождь, местами с мокрым снегом, температура воздуха в течение дня 0 +2 градуса.

29-30 декабря в Украине похолодает, температура воздуха понизится до небольших "минусов".

Но днем 31 декабря и 1 января снова потеплеет.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети появилась забавная фотожаба с котами по мотивам теплого декабря в Украине и отсутствие снега в новогодние праздники .

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