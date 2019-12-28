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Что нужно Украине для эффективного отпора врагу: названы ключевые пункты

суббота, 28 декабря 2019, 10:26
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Для того, чтобы Украина смогла давать противнику адекватный военный отпор, необходимо уже сегодня провести коренные реформы всей системы обороны.

Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Бутусов, передает "Апостроф" со ссылкой на "Зеркало недели" .

Главными целями новой армии должны стать боеспособность и боеготовность. Также необходимо создать историю войны, чтобы получить возможность сделать вывод о реальном характере боевых действий, составить объективную характеристику всем командирам.

Кроме этого, следует разработать доктрину боевых действий и уставы на основе военной реальности. Ведь ВСУ сейчас пользуются доктриной, которая была разработана в 70-х годах прошлого века. По этой же причине нужно ввести и новые правила оценки и порядка проверки боеготовности. Иными словами, оценивать боевые качества командного состава, а не количество ярлыков и журналов учета.

Военный бюджет для каждой структуры, связанной с ВСУ, должен формироваться на основе реальных потребностей. А количество проверок и контроллеров необходимо свести к рациональному минимуму - до одной однодневной ежемесячно.

Кроме этого, эксперт предлагает разгрузить командиров от административных функций, для чего необходимо ограничить документооборот и увеличить штат делопроизводителей.

Еще одно необходимое реформа - сокращение количества воинских частей, чтобы обеспечить их укомплектованность на уровне 80-90%. С этой же целью Бутусов призывает уменьшить количество органов управления, штабов и командований, которые не являются жизненно необходимыми для ВСУ.

Для улучшения боеспособности и эффективной военной отпора стоит также изменить структуру мобилизации, комплектования и территориальной обороны - сосредоточить административные функции по вертикали областных и районных администраций на базе единого реестра избирателей. С этой же целью необходимо разрешить командирам боевых частей привлекать резервистов для службы на фронте.

Также эксперт предлагает ликвидировать военные кафедры в учебных заведениях и ввести обязательную военную службу для всех студентов.

Как ранее сообщал "Апостроф", вскоре по всей территории Украины создадут подразделения территориальной обороны, к которым будут набирать как юношей, так и пожилых людей.

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