Царство кокошников: сети повеселили фото новогодних корпоративов в Крыму

В сети показали "буйство красок" на новогодних корпоративах, устроенных российскими оккупантами в аннексированном Крыму.
Фото опубликовал блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.
"Новогодние корпоративы в царстве кокошников", - говорится в подписи к снимкам, на которых участники корпоратива действительно стоят в кокошниках.
"Мышка прибежала-хвостиком махнула...новогоднее", "Здравствуй, Дедушка Мороз-борода из ваты! Ты икону нам принес? И святости лопату?" – комментируют в сети фото.
Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети сравнили новогоднюю атмосферу в Крыму и материковой Украине на примере оккупированной Ялты.
Кроме того, в оккупированной Евпатории к Новому году нарядили украшениями елку, которая уже начала засыхать и осыпаться.
Также главари Крыма устроили себе праздник "русского мира" с Дедом Морозом.