Царство кокошников: сети повеселили фото новогодних корпоративов в Крыму

В сети показали "буйство красок" на новогодних корпоративах, устроенных российскими оккупантами в аннексированном Крыму.

Фото опубликовал блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

"Новогодние корпоративы в царстве кокошников", - говорится в подписи к снимкам, на которых участники корпоратива действительно стоят в кокошниках.

"Мышка прибежала-хвостиком махнула...новогоднее", "Здравствуй, Дедушка Мороз-борода из ваты! Ты икону нам принес? И святости лопату?" – комментируют в сети фото.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети сравнили новогоднюю атмосферу в Крыму и материковой Украине на примере оккупированной Ялты.

Кроме того, в оккупированной Евпатории к Новому году нарядили украшениями елку, которая уже начала засыхать и осыпаться.

Также главари Крыма устроили себе праздник "русского мира" с Дедом Морозом.