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Украинцы могут сами определить размер будущей пенсии: как работает онлайн калькулятор

суббота, 28 декабря 2019, 15:38
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Отныне, чтобы узнать размер пенсии, нет необходимости ходить лично в Пенсионный фонд - рассчитать выплату можно онлайн в электронном кабинете пользователя на сайте ПФУ.

О нововведении сообщили на странице Пенсионного фонда Украины в Facebook.

Пенсионный калькулятор помогает рассчитать пенсию по возрасту. При исчислении страхового стажа и заработной платы используются данные, содержащиеся в электронных реестрах Пенсионного фонда Украины. Для облегчения работы с онлайн-помощником, эти данные можно вводить в ручном режиме.

После просчета система выдает человеку протокол - это помесячный расчет заработной платы и страхового стажа, индивидуальные коэффициенты, которые влияют на размер пенсионной выплаты. Результаты предварительного расчета размера пенсии сохраняются в личном кабинете пользователя на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины и доступны для просмотра в любое время.

Важная деталь: система не прогнозирует изменение размера пенсии, в зависимости от роста прожиточного минимума и других факторов.

Доступ к "пенсионного калькулятор" можно получить, используя квалифицированную электронную подпись (ЭЦП) в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда .

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