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В Украине назвали серьезные последствия выдачи России бойцов "черной роты", убивавших людей на Майдане

суббота, 28 декабря 2019, 15:14
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Обмен бывших сотрудников "Беркута", которые причастны к расстрелу людей на Майдане Независимости зимой 2014 года, может сыграть против Украины.

Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Бутусов на странице в Facebook.

Если арестованных "беркутовцев" обменять на украинском пленных, как того требует Россия, то никто из организаторов не сядет на скамью подсудимых. Ведь большинство непосредственных исполнителей преступных приказов или выехали из страны, или умерли.

Экс-силовиков можно было бы обменять, если бы они получили приговоры и потом, в международных судах судиться с РФ за сокрытие преступников. Более того, после такого шага Россия бы автоматически взяла на себя ответственность за убийства украинцев на Майдане. Но дело до сих пор находится на стадии следствия. Таким образом, отдав силовиков, которые расстреливали участников Революции Достоинства, Украина подыгрывает на руку российским пропагандистам, которые пытаются доказать, что события зимой 2014 года были государственным переворотом и легитимным резидентом остался Виктор Янукович.

Как ранее информировал "Апостроф", в Харькове на обмен готовят трех террористов , взорвавших противопехотную мину во время Марша Достоинства 22 февраля 2015. Тогда погибли гражданские, подростки и правоохранитель.

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