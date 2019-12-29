Боевики ДНР передают пленных Украине: первые подробности, фото и видео

Стало известно, что боевики ДНР начали передачу пленных Украине, в рамках проведение большого обмена пленными между Киевом и боевиками ЛДНР, речь о котором шла в ходе переговоров "нормандской четверки" в Париже.

Об этом сообщили в Telegram-канале Realdoc.

"ДНР передала пленных украинской стороне. Автозаки только что пересекли линию разграничения", - говорится в сообщении.

Официально время и место обмена пленными не сообщаются из соображений безопасности, но по данным журналистов, процесс состоится в 11:00 на контрольно-пропускном пункте "Майорское". Эту версию подтверждает заявление штаба Операции Объединенных сил, что пункт не будет работать 29 декабря.

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Как ранее сообщал "Апостроф", сотрудники прокуратуры подтвердили, что экс-беркутовцы, обвиняемые в расстрелах на Майдане, находятся в списках на обмен пленными.