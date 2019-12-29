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Мать в слезах: освобожденный из плена украинец дал первое интервью после обмена, видео

воскресенье, 29 декабря 2019, 13:53
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В сети появилось первое интервью освобожденного украинского пленного Александра Данильчука, он рассказал о жизни в тюрьме.

Об этом сообщает Pavlovsky News в Youtube.

Данильчука задержали в феврале 2017 года в Луганске, держали в подвалах, потом в тюрьме.

"Били, пытали, но не долго. Потом, когда поняли, что вся информация уже выдана, все что у нас было,. а у нас ее не много было. Тогда нас отправили в тюрьму через 15 месяцев в подвалах и вот мы теперь в Украине", - рассказал он.

Данильчук очень рад, что совершился обмен и он на территории Украины.

"Только что звонил матери, обрадовал ее, мать в слезах, контролирует давление", - признался он.

Как сообщал "Апостроф", группа активистов утром 29 декабря блокировала выезд автозаков из Лукьяновского СИЗО в Киеве, где находятся трое из пяти обвиняемых в убийствах на Майдане экс-беркутовцев.

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