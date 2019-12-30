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Бойцы ВСУ показали, как будут отбивать атаку вражеского десанта: сильные фото

понедельник, 30 декабря 2019, 09:46
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Фото: Facebook

Украинские военные на деле показали, как будут уничтожать противника на суше и на море.

Фотографии тактических учений группы "Мариуполь" обнародовали на странице ООС в Facebook.

По легенде, российские военные высадились на украинском побережье Азовского моря и продвигаются вглубь. Чтобы дать противнику отпор, в бой вступили подразделения ствольной и самоходной артиллерии. Бойцы уничтожили вражеские корабли в акватории и предотвратили высадку на сушу второй волны десанта. Впоследствии к операции присоединились военные саперы. Вдоль побережья они выставили несколько десятков противопехотных мин.

Авиация и танки нанесли противнику решительный удар, но тот совершил маневр и переместился на другую часть побережья. Тогда нацгвардейцы и пехота под прикрытием боевых машин оттеснили противника назад в море.

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А в конце учений акваторию "зачищали" катерная тактическая группа ВМС ВСУ и морская охрана Госпогранслужбы. Они уничтожили живую силу противника и нанесли огневой удар тем кораблям, которые еще находились на плаву.

Как писал "Апостроф" ранее, на одном из полигонов боевой подготовки вблизи Мариуполя состоялись военные тренировки с противодесантной обороны побережья Азовского моря.

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