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Когда будут магнитные бури в январе: прогноз на месяц

понедельник, 30 декабря 2019, 11:34
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Во второй половине января солнечная активность спровоцирует у метеочувствительных украинцев ухудшение самочувствия.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Телераф".

Все дело в том, что с началом нового календарного года Солнце входит в фазу солнечного минимума Это происходит каждые 12 лет. На поверхности звезды становится меньше солнечных вспышек и пятен. Но это не значит, что активность солнечного "сердца" сводится на нет.

В связи с этим в январе магнитных бурь не будет. Лишь 14 и 15 января солнце обнаружит минимальную активность, которую можно классифицировать даже как магнитную бурю слабого уровня. Но, все же, это колебание может провоцировать у метеозависимых людей головную боль.

Как информировал "Апостроф" ранее, NASA рассказали о важных открытиях, которые зонд Parker сделал в ходе миссии на орбите Солнца. Зонд обнаружил активность в плазме и энергии в атмосфере Солнца, в том числе колебания магнитного поля и вспышки электрически заряженных частиц (солнечный ветер). Изучение этих явлений позволит NASA разработать методы защиты астронавтов.

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