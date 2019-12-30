Когда будут магнитные бури в январе: прогноз на месяц

Во второй половине января солнечная активность спровоцирует у метеочувствительных украинцев ухудшение самочувствия.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Телераф".

Все дело в том, что с началом нового календарного года Солнце входит в фазу солнечного минимума Это происходит каждые 12 лет. На поверхности звезды становится меньше солнечных вспышек и пятен. Но это не значит, что активность солнечного "сердца" сводится на нет.

В связи с этим в январе магнитных бурь не будет. Лишь 14 и 15 января солнце обнаружит минимальную активность, которую можно классифицировать даже как магнитную бурю слабого уровня. Но, все же, это колебание может провоцировать у метеозависимых людей головную боль.

Как информировал "Апостроф" ранее, NASA рассказали о важных открытиях, которые зонд Parker сделал в ходе миссии на орбите Солнца. Зонд обнаружил активность в плазме и энергии в атмосфере Солнца, в том числе колебания магнитного поля и вспышки электрически заряженных частиц (солнечный ветер). Изучение этих явлений позволит NASA разработать методы защиты астронавтов.