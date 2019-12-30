От старости не уйти: Путин оконфузился нелепыми шутками

В сети активно обсуждают очередные "перлы", которые выдал президент России Владимир Путин. На этот раз люди смеются над глупыми шутками, сказанными российским президентом в последние дни.

Скриншоты с неудачными шутками Путина в социальных сетях опубликовал блогер Алексей Голобуцкий.

"Путин что-то совсем сполз на тупой и малопристойный юмор. Деменция его таки догнала", - написал он.

Одну из шуток Путин произнес во время хоккейного матча в Москве, а вторую - во время поездки на поезде в оккупированный Крым.

Напомним, что в сети появилась яркая карикатура, в которой были охвачены практически все примечательные социально-политические события 2019 года, среди ее героев - президент США Дональд Трамп, президент России Владимир Путин, экологическая активистка Грета Тунберг и так далее.