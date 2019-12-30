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"Планы" по нарушениям и поборы: в сеть слили скандальные данные о работе полиции Одессы, фото и аудио

понедельник, 30 декабря 2019, 09:18
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Патрульный полицейский Дмитрий Шабашов опубликовал данные о том, как руководство правоохранителей в Одессе требует от подчиненных "кошмарить" маршрутчиков ради выполнения плана по показателям.

Соответствующие аудиозаписи и скриншоты переписок Шабашов разместил в Facebook.

Полицейский служит в 5 роте 2 батальона Управления патрульной полиции в Одесской области. Он жалуется на предвзятое отношение со стороны командира и замкомандира своей роты, по причине отказа выполнять незаконные требования.

В частности, Шабашов отказался сдавать деньги "на уборщицу" во время службы на стационарном посту, за что подвергся угрозам и оскорблениям со стороны коллег. При этом на одну из них, Алену Кравчук, по словам полицейского, поступала жалоба о взятке, которая осталась без расследования.

Шабашов также рассказывает о том, что начальство полиции требует выполнения показателей, при этом не уделяет внимания непосредственно вызовам со стороны граждан по линии 102.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Ровенской области полицейские задержали и, надев наручники, избили двух мужчин.

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