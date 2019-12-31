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Жизнь на оккупированном Донбассе показали грустными карикатурами

вторник, 31 декабря 2019, 04:10
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В оккупированном Донецке в честь новогодних праздников временно отменили комендантский час: в сети отреагировали карикатурами.

Соответствующий рисунок был опубликован на Twitter-странице "UsatiyTsigan".

На карикатуре главарь боевиков так называемой ДНР Денис Пушилин дает распоряжение одному из своих подопечных об "организации провокаций".

"Жители республики должны жить в страхе за собственную жизнь", – говорит рисованный Пушилин.

Другой художник под псевдонимом Tommy Lee опубликовал с главарем ДНР другую карикатуру, посвященную "налоговой политике" боевиков.

"Тот самый момент, когда зп вроде и растут, но не так быстро как поборы", – подписал художник свой рисунок.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети показали архивное фото из Донецкого аэропорта, каким он был до начала военных действий на Донбассе, и сравнили со свежими фотографиями ДАП.

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