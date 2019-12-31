Штормовой ветер и опасность на дорогах: синоптик рассказала о погоде в новогоднюю ночь

В ночь на 1 января осадки в виде мокрого снега и сильный порывистый ветер ожидаются практически во всех областях Украины.
Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталка Диденко.
"Скоро с северо-запада к нам придет атмосферный фронт, который прикроет солнце, нагонит облака и ближе к вечеру станет посыпать мокрым снегом", - сказано в сообщении.
По прогнозу синоптика, в новогоднюю ночь осадки в виде мокрого снега ожидаются практически во всех областях Украины. "Там, где температура воздуха будет превышать ноль, снег будет переходить в дождь", - предупреждает Диденко и призывает участников дорожного движения быть более внимательными из-за ухудшения видимости.
Кроме того, в Украине прогнозируют сильный, до штормовых порывов, ветер.
"Столбики термометров будут колебаться 1 января и ночью, и днем от 2 мороза до 3 тепла, на юге до + 2 + 5 градусов", - сообщила Наталка Диденко.
В новогоднюю ночь в Киеве также пойдет мокрый снег, местами с дождем. Температура воздуха в столице будет от 1 тепла до 1 мороза, ожидается сильный ветер.
Наталка Диденко также поделилась прогнозом на первые дни нового года.
"Днем 1 января осадки прекратятся, ветер останется порывистым, температура воздуха существенно не изменится. 2 января в Украине будет сухо, ветер ослабеет, ночью предполагается 0-5 градусов мороза, днем около нуля", - сообщила она.
Как сообщал "Апостроф", на популярном горнолыжном комплексе "Харьковская Швейцария" в ожидании посетителей начали работать снежные пушки, устилая снегом склоны холмов.