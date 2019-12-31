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Штормовой ветер и опасность на дорогах: синоптик рассказала о погоде в новогоднюю ночь

вторник, 31 декабря 2019, 13:59
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Фото: Facebook

В ночь на 1 января осадки в виде мокрого снега и сильный порывистый ветер ожидаются практически во всех областях Украины.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталка Диденко.

"Скоро с северо-запада к нам придет атмосферный фронт, который прикроет солнце, нагонит облака и ближе к вечеру станет посыпать мокрым снегом", - сказано в сообщении.

По прогнозу синоптика, в новогоднюю ночь осадки в виде мокрого снега ожидаются практически во всех областях Украины. "Там, где температура воздуха будет превышать ноль, снег будет переходить в дождь", - предупреждает Диденко и призывает участников дорожного движения быть более внимательными из-за ухудшения видимости.

Кроме того, в Украине прогнозируют сильный, до штормовых порывов, ветер.

"Столбики термометров будут колебаться 1 января и ночью, и днем от 2 мороза до 3 тепла, на юге до + 2 + 5 градусов", - сообщила Наталка Диденко.

В новогоднюю ночь в Киеве также пойдет мокрый снег, местами с дождем. Температура воздуха в столице будет от 1 тепла до 1 мороза, ожидается сильный ветер.

Наталка Диденко также поделилась прогнозом на первые дни нового года.

"Днем 1 января осадки прекратятся, ветер останется порывистым, температура воздуха существенно не изменится. 2 января в Украине будет сухо, ветер ослабеет, ночью предполагается 0-5 градусов мороза, днем около нуля", - сообщила она.

Как сообщал "Апостроф", на популярном горнолыжном комплексе "Харьковская Швейцария" в ожидании посетителей начали работать снежные пушки, устилая снегом склоны холмов.

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