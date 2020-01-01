Красивые поздравления с Новым годом 2020 в стихах

Новый год - праздник, который каждый ждет с трепетом. К нему принято готовиться заранее, все продумывая до мельчайших деталей. Это касается и праздничных поздравлений.

"Апостроф" собрал самые красивые поздравления в стихах, которые помогут выразить теплые чувства и эмоции.

Поздравления с Новым годом 2020 в стихах

Новый год наступит скоро.

Поздравляю вас друзья!

Только счастья и веселья

Вам сейчас желаю я!

Чтоб, в году оставив старом

Все свои плохие дни,

Вы от радости светились,

Как бенгальские огни!

***

Поздравляю с Новым годом!

Пусть удачи будет много,

Пусть плохое не тревожит,

Пусть хорошее приходит.

Будет год пускай прекрасным,

Чудным, добрым, очень классным.

***

Белый снег кружится,

Новый год к нам мчится,

Поздравленья всем несет

Две тысячи двадцатый год!

Год Крысы будет лучшим,

Радостным, везучим,

Чтоб был счастьем полон дом,

Был успех и радость в нем!

***

С Новым годом! Пусть запасливая Крыса

В ожиданьях вас не подведет,

Пусть без оговорок, компромиссов

Будет все, как хочется, весь год!

Пусть не так уж мил зверек хвостатый,

Но умен, пронырлив и живуч,

Потому в 2020-ом

Перемен забрезжит яркий луч!

Потому всегда найдется выход

И решенья будут в добрый час,

А успех бесповоротно, тихо

Подкрадется и настигнет вас!

***

Нет причин грустить и плакать:

Наступает Новый год!

Не страшны ни лед, ни слякоть,

Выходи, честной народ!

Будем петь и веселиться,

Жечь бенгальские огни,

Где-то фейерверк искрится,

В небо вознося мечты.

Я желаю счастья, денег

И улыбки на лице,

Свежих мыслей, направлений,

Чтоб новую поставить цель.

***

Снег кружится за окном

Белою метелью,

Новый год спешит к нам в дом -

Открывайте двери!

Будем праздновать сейчас,

Зазвенят бокалы.

Пробьют часы двенадцать раз,

И год пойдет с начала.

Пусть будет новый год счастливым

И полным светлых он надежд,

Богатым, молодым, игривым,

Посланцем радостных депеш.