Красивые поздравления с Новым годом 2020 в стихах

Новый год - праздник, который каждый ждет с трепетом. К нему принято готовиться заранее, все продумывая до мельчайших деталей. Это касается и праздничных поздравлений.
"Апостроф" собрал самые красивые поздравления в стихах, которые помогут выразить теплые чувства и эмоции.
Поздравления с Новым годом 2020 в стихах
Новый год наступит скоро.
Поздравляю вас друзья!
Только счастья и веселья
Вам сейчас желаю я!
Чтоб, в году оставив старом
Все свои плохие дни,
Вы от радости светились,
Как бенгальские огни!
***
Поздравляю с Новым годом!
Пусть удачи будет много,
Пусть плохое не тревожит,
Пусть хорошее приходит.
Будет год пускай прекрасным,
Чудным, добрым, очень классным.
***
Белый снег кружится,
Новый год к нам мчится,
Поздравленья всем несет
Две тысячи двадцатый год!
Год Крысы будет лучшим,
Радостным, везучим,
Чтоб был счастьем полон дом,
Был успех и радость в нем!
***
С Новым годом! Пусть запасливая Крыса
В ожиданьях вас не подведет,
Пусть без оговорок, компромиссов
Будет все, как хочется, весь год!
Пусть не так уж мил зверек хвостатый,
Но умен, пронырлив и живуч,
Потому в 2020-ом
Перемен забрезжит яркий луч!
Потому всегда найдется выход
И решенья будут в добрый час,
А успех бесповоротно, тихо
Подкрадется и настигнет вас!
***
Нет причин грустить и плакать:
Наступает Новый год!
Не страшны ни лед, ни слякоть,
Выходи, честной народ!
Будем петь и веселиться,
Жечь бенгальские огни,
Где-то фейерверк искрится,
В небо вознося мечты.
Я желаю счастья, денег
И улыбки на лице,
Свежих мыслей, направлений,
Чтоб новую поставить цель.
***
Снег кружится за окном
Белою метелью,
Новый год спешит к нам в дом -
Открывайте двери!
Будем праздновать сейчас,
Зазвенят бокалы.
Пробьют часы двенадцать раз,
И год пойдет с начала.
Пусть будет новый год счастливым
И полным светлых он надежд,
Богатым, молодым, игривым,
Посланцем радостных депеш.