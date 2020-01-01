Мы хотим мира, они нет: боец ВСУ рассказал о подлых провокациях врага на Донбассе

Российские военные и пророссийские боевики, воюющие на Донбассе против ВСУ, специально провоцируют украинских бойцов.

Об этом рассказывает боец бригады имени кошевого атамана Ивана Сирка Виталий в беседе с корреспондентом "Вернись живым".

"Немного меньше обстрелов, но ночью простреливают из автоматов, гранатометов, бывает, подствольный гранатомет используют. Полной тишины нет. Был случай. Они кричали: "Пиф-паф. Мы - Россия, мы - за мир". И сразу же - пулеметная очередь. Мир во всей красе. Мы хотим мира. А они в нем не заинтересованы", - сказал Виталий.

Боец добавил, что за три года, на которые он подписал контракт с ВСУ, война вряд ли закончится.

Как информировал "Апостроф" ранее, украинские бойцы записали едкое новогоднее поздравление российскому президенту, в котором назвали Владимира Путина лысым черепом и сравнили его с Гитлером.