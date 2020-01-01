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Появились яркие фото засыпанной снегом вершины в Крыму

среда, 01 января 2020, 14:59
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В сети опубликовали снимки заснеженного горного массива Чатыр-Даг в аннексированном Крыму, который считается одной из самых интересных для туристов достопримечательностей полуострова.

Фото устланных снегом вершин опубликовала блогер под ником RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter.

"Чатыр-Даг. Божий Крым. Какаяразница", - подписала снимки автор поста.

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Как известно, верхнее и нижнее плато Чатыр-Дага являются популярными туристическими объектами, последнее изобилует пещерами, некоторые из которых оборудованы и являются популярными экскурсионными объектами. Кроме того, на нижнем плато существуют так называемые дикие пещеры.

После аннексии Крыма поток туристов на полуостров значительно сократился.

Как сообщал "Апостроф", накануне рождественских и новогодних праздников на Керченском мосту, который соединяет оккупированный Крым с Россией, не наблюдалось активного движения автотранспорта.

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