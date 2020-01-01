Украинские военные показали, как отметили Новый год на передовой: яркие фото

Командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Дмитрий Брижинський лично исполнил роль Деда Мороза, посетив позиции бойцов со сладостями и подарками.

Об этом сообщили на официальной странице 93-й ОМБр "Холодный Яр" в Facebook, опубликовав соответствующие фотографии.

Как сказано в сообщении, в ночь на первое января погода на передовой не была новогодней – ни снега, ни мороза. Но именно это стало подарком для бойцов, которые за считанные дни успел построить и утеплить под землей целую столовую, в которой накрыли праздничный стол.

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"Роль Деда Мороза командир бригады Дмитрий Брижинський решил выполнять лично. Загрузили тортами и сладостями машину и повезли подарки туда, где их невозможно достать. Позиция по позиции, блиндажи, наблюдательные посты, траншеи. Местами из-за бездорожья даже приходилось пересаживаться на "Урал". И тьма, которая наступила очень быстро, не помешала продолжить праздничное путешествие", - рассказали подробности праздника украинские военные.

Как сообщал "Апостроф", в новогоднем поздравлении начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака были показаны кадры из зоны проведения Операции Объединенных сил.