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В полиции объяснили, почему не наказывают за фейерверки на Новый год

среда, 01 января 2020, 21:15
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Несмотря на решения о запрете пиротехники, у полиции нет прав наказывать за ее использование.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В Министерстве пояснили, что решение о запрете на использование пиротехники принимают представители местного самоуправления. Так, Киевсовет запретил использовать в столице петарды и фейерверки до победы.

"Однако, соответствующие изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Кодекс об админнарушении относительно ответственности за запуск салютов не вносились", - подчеркнули в МВД.

"Согласно Административному кодексу, полиция лишь следит за тем, чтобы пиротехника продавалась с сертификатами качества", - добавили в пресс-службе.

В министерстве напомнили гражданам, что в стране идет война, и смертельные взрывы раздаются сразу в двух областях.

"Давайте будем воздерживаться от запусков фейерверков. Прибережем всю пиротехнику до освобождения Крыма и Донбасса от оккупации", - подытожили в министерстве.

Как ранее сообщал "Апостроф", украинцы в оккупированном Луганске синхронно запустили фейерверки в честь Нового года по киевскому времени.

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