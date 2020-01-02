Появились печальные фото санатория в Крыму, отобранного у Коломойского

В сети показали, как сейчас выглядит санаторий "Форос" в Крыму, который был отобран у бизнесмена Игоря Коломойского после аннексии полуострова Россией.

Снимки опубликовали на странице пользователя "Ху*вый ЮБК" в Twitter.

"Санаторий Форос, некогда принадлежавший Коломойскому, потихоньку русифицируется", - говорится в подписи к фото.

"Там уникальный парк. Все остальное можно восстановить...", - отметил один из комментаторов.

Напомним, в феврале 2016 года санаторий "Форос" выкупила Республика Татарстан. Стартовая цена составляла 1,4 млрд руб. (около 460 млн грн). Торги закончились быстро, а цена так и осталась неизменной. Покупатель тогда заявил, что не планирует менять целевое назначение туристического объекта и намерен восстановить его в течение года.

Как сообщал "Апостроф", в мае 2019 года оккупационные власти незаконно продали два захваченных пансионата в Алуште бывшему депутату Верховной Рады Украины Олегу Цареву.

В декабре 2019 года российские оккупанты выставили вооруженную охрану на южном берегу Крыма, между Форосом и Ялтой, где находятся так называемые "госдачи" руководства РФ.