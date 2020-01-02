RU  UA  EN

пятница, 3 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.50
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

3 января

00:10
В Киеве водитель отметился "феерической" парковкой: сеть возмутило фото

2 января

23:46
Появились печальные фото санатория в Крыму, отобранного у Коломойского
23:07
Назначен глава отдела ГБР по расследованию убийств на Майдане: что о нем известно
23:04
На борту были дети: фото с места падения самолета "Антонов" в Судане
22:46
Самолет "Антонов" потерпел крушение в Судане: много погибших
22:31
Украина после праздников: появились яркие новогодние фотожабы
22:07
Украинка выступила с необычной претензией к Зеленскому из-за его новогодней речи
21:46
В сети показали пикантное фото снеговика под Ивано-Франковском
21:19
Под Тернополем молотком разбили голову ветерану АТО: опубликовано фото
20:50
В Украине посреди зимы зацвел символ весны: в сети показали фото "чуда"
20:36
Народ живет сказками: любителям сериала "Слуга народа" поставили печальный "диагноз"
20:17
Британское издание попало в скандал из-за Крыма: опубликовано фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Появились печальные фото санатория в Крыму, отобранного у Коломойского

четверг, 02 января 2020, 23:46
переглянути новину українською

В сети показали, как сейчас выглядит санаторий "Форос" в Крыму, который был отобран у бизнесмена Игоря Коломойского после аннексии полуострова Россией.

Снимки опубликовали на странице пользователя "Ху*вый ЮБК" в Twitter.

"Санаторий Форос, некогда принадлежавший Коломойскому, потихоньку русифицируется", - говорится в подписи к фото.

"Там уникальный парк. Все остальное можно восстановить...", - отметил один из комментаторов.

Напомним, в феврале 2016 года санаторий "Форос" выкупила Республика Татарстан. Стартовая цена составляла 1,4 млрд руб. (около 460 млн грн). Торги закончились быстро, а цена так и осталась неизменной. Покупатель тогда заявил, что не планирует менять целевое назначение туристического объекта и намерен восстановить его в течение года.

Как сообщал "Апостроф", в мае 2019 года оккупационные власти незаконно продали два захваченных пансионата в Алуште бывшему депутату Верховной Рады Украины Олегу Цареву.

В декабре 2019 года российские оккупанты выставили вооруженную охрану на южном берегу Крыма, между Форосом и Ялтой, где находятся так называемые "госдачи" руководства РФ.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Денег нет, продукты - дерьмо: как в Донецке встретили Новый год

Новые тарифы, штрафы и пенсии: что ждет украинцев в 2020 году

Азартный провал Зеленского, или грабли как национальная игра

Мы радуемся возвращению пленных, но Россия уничтожила все наши принципы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: