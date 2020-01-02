В Николаеве депутат угрожал пистолетом патрульным, остановившим его за нарушение ПДД: видео

В Николаевской области депутат нарушил правила дорожного движения, угрожал пистолетом полицейским и устроил гонки с ними.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Водитель автомобиля Toyota нарушил Правила дорожного движения, совершив обгон патрульного автомобиля, пересекая сплошную полосу.

Когда полицейские подошли к транспортному средству, водитель, сидя в салоне, достал пистолет, перевел его в боевую готовность, и сообщил, что намерен применить оружие, аргументируя тем, что он не уверен, что с ним общается сотрудник полиции. По требованию полицейского скрыть оружие и предоставить документы, он резко начал движение, пытаясь скрыться.

Полицейские бросились догонять водителя, опередили его автомобиль и заблокировали. Оказалось, что за рулем находится депутат Николаевского областного совета. На место вызвали следственно-оперативную группу.

На водителя патрульные составили админпротоколы по ч. 1 ст. 122-2 "Невыполнение водителями требований об остановке» и ч. 2 ст. 122 "Превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения" КоАП.

За угрозу оружием полицейским следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 345 УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Пистолет, предварительно травматического действия, правоохранители изъяли и направили на экспертизу.

Депутату объявлено о подозрении в совершении преступления. В ближайшее время судом ему будет избрана мера пресечения.

Как сообщал "Апостроф", с января 2020 году в Украине состоится ряд нововведения в социальной и экономической сферах, которые коснутся водителей, владельцев спутниковая антенна и курильщиков.