Украина получила первые вертолеты Airbus: опубликованы фото

Сегодня, 3 января, в Украину прилетели два вертолета от французской компании Airbus Helicopter для Государственной пограничной службы Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что два вертолета Н125 очень экономичны, поэтому подходят для подготовки летного состава.

"Сегодня в рамках контракта с французской компанией Airbus Helicopter мы получили еще два вертолета Н125. Они будут выполнять задачи по мониторингу государственной границы. Всего в рамках контракта мы уже получили пять вертолетов Н225 для спасателей и гвардейцев. Отдельно планируется запустить Сервисный центр для обслуживания этой техники ", - сказал Сергей Яровой.

В свою очередь Председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко отметил, что по сравнению с Ми-8, на вооружении ГПСУ сейчас, новый экземпляр экономичный в 4-5 раз.

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"Пилоты-пограничники готовы к работе на вертолетах данного типа. В дальнейших планах - развернуть еще две эскадрильи пилотов. Но это будет тогда, когда мы получим график поступления новых вертолетов", - отметил глава ГПСУ.

Заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров отметил, что Н125 - это лидер в линейке легких вертолетов. Госпогранслужба выбрала именно эту модель, потому что они приспособлены, чтобы мониторить текущую ситуацию на границе.

"В дальнейшем модели Н125 будут прилетать в Украину уже со специальным оборудованием для наблюдения. Два вертолета, которые прибыли сегодня, будут использоваться для подготовки пилотов - пограничников. Несмотря на сравнительно небольшой размер, эта машина имеет большую стабильность полетов на борт может поднять до 6 членов экипажа, отсутствие вибрации в салоне, что необходимо для работы оператора и длительное время находится в воздухе без дозаправки", - сказал Сергей Гончаров.

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