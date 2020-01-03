Вспышка птичьего гриппа в Польше: власти приняли кардинальное решение

Вследствие вспышки птичьего гриппа власти западной Польши приказали забить на ферме минимум 65 тысяч кур, пораженных болезнью.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на агентство AP.

Грипп уже распространился с востока страны. Региональный ветеринар Анджей Зарнецький заявил, что 3 января в городе Познань собралась кризисная группа, чтобы принять решение о мерах сдерживания. А пока лабораторные эксперты работают над выявлением вируса на птицефабрике.

Кшиштоф Боровчик, который управляет фермой уже 23 года, заявил, что приказ убить птиц и уничтожить их тушки был для него тяжелым ударом. Ферма в селе Топола Оседле находится примерно в 250 километрах от границы с Германией.

Напомним, власти Польши заявили, что вирус птичьего гриппа H5N8 недавно убил по меньшей мере 40 тысяч индеек и гусей на птицефабриках недалеко от границ Польши с Украиной и Беларусью.

Эксперты подозревают, что распространять болезни могут дикие птицы, и напоминают людям, что птичий грипп не вреден для человека.

Как сообщал "Апостроф", Главное управление Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Херсонской области начало расследование гибели около 5 тысяч диких птиц в Каланчакском районе Херсонской области (полуостров Карадай).