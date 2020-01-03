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Вспышка птичьего гриппа в Польше: власти приняли кардинальное решение

пятница, 03 января 2020, 22:28
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Вследствие вспышки птичьего гриппа власти западной Польши приказали забить на ферме минимум 65 тысяч кур, пораженных болезнью.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на агентство AP.

Грипп уже распространился с востока страны. Региональный ветеринар Анджей Зарнецький заявил, что 3 января в городе Познань собралась кризисная группа, чтобы принять решение о мерах сдерживания. А пока лабораторные эксперты работают над выявлением вируса на птицефабрике.

Кшиштоф Боровчик, который управляет фермой уже 23 года, заявил, что приказ убить птиц и уничтожить их тушки был для него тяжелым ударом. Ферма в селе Топола Оседле находится примерно в 250 километрах от границы с Германией.

Напомним, власти Польши заявили, что вирус птичьего гриппа H5N8 недавно убил по меньшей мере 40 тысяч индеек и гусей на птицефабриках недалеко от границ Польши с Украиной и Беларусью.

Эксперты подозревают, что распространять болезни могут дикие птицы, и напоминают людям, что птичий грипп не вреден для человека.

Как сообщал "Апостроф", Главное управление Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Херсонской области начало расследование гибели около 5 тысяч диких птиц в Каланчакском районе Херсонской области (полуостров Карадай).

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