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В скандале вокруг визита Хакамады в Украину произошел неожиданный поворот: подробности

воскресенье, 05 января 2020, 15:45
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Организаторы форума в Киеве, которые пригласили на свое мероприятие российского политика Ирину Хакамаду, заявили, что она не приедет в столицу Украины.

Сообщение опубликовано на странице форума в социальных сетях.

"Бывают решения, которые на первый взгляд кажутся правильными и интересными. Эти решения не приходят сами. О них просят, их рекомендуют и ждут многие. Но такие решения похожи на айсберг, который под водой может оказаться намного больше и сложнее, чем над ее поверхностью", - говорится в сообщении.

Организаторы отметили, что хотят извиниться за такое приглашение.

"Мы делаем большое образовательное мероприятие и очень хотим вдохновить наших гостей. Для этого мы пригласили спикеров из разных уголков мира, чтобы они поделились своим жизненным опытом и своими ценностями. Но так вышло, что некоторые из этих ценностей, на поверку, не соответствуют нашим. И узнали мы об этом позже, чем хотелось бы", - добавили организаторы.

Напомним, что в 2017 году она заявила, что выплата Украине компенсации за аннексию Крыма может являться одним из путей нормализации украинско-российских отношений.

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