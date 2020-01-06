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Птичий грипп в Польше: из-за вируса погибли более 100 тысяч птиц, видео

понедельник, 06 января 2020, 21:59
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От опасного вируса птичьего гриппа сразу в двух регионах Польши погибли более 100 тысяч птиц.

Об этом сообщает ТСН.

В Великопольском воеводстве сейчас проверяют три десятки птицеферм. Более масштабной польские ветеринары считают эпидемию в Люблинском воеводстве - этот регион один из важнейших для птицеводства, и фермы в нем расположены близко друг от друга.

Отмечается, что Польша является одним из крупнейших производителей мяса птицы в Европе – и вспышек птичьего гриппа здесь не фиксировали с 2017 года.

Как сообщал "Апостроф", Главное управление Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Херсонской области начало расследование гибели около 5 тысяч диких птиц в Каланчакском районе Херсонской области (полуостров Карадай).

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