Птичий грипп в Польше: из-за вируса погибли более 100 тысяч птиц, видео

От опасного вируса птичьего гриппа сразу в двух регионах Польши погибли более 100 тысяч птиц.

Об этом сообщает ТСН.

В Великопольском воеводстве сейчас проверяют три десятки птицеферм. Более масштабной польские ветеринары считают эпидемию в Люблинском воеводстве - этот регион один из важнейших для птицеводства, и фермы в нем расположены близко друг от друга.

Отмечается, что Польша является одним из крупнейших производителей мяса птицы в Европе – и вспышек птичьего гриппа здесь не фиксировали с 2017 года.

Как сообщал "Апостроф", Главное управление Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Херсонской области начало расследование гибели около 5 тысяч диких птиц в Каланчакском районе Херсонской области (полуостров Карадай).