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Появились забавные фотожабы на Рождество в Украине

вторник, 07 января 2020, 15:44
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В сети появились забавные фотожабы на празднование Рождества в Украине. Их героями стали звезды Голливуда.

Так, на одной из них изображен Арнольд Шварценеггер, который якобы накачал мышцы благодаря съеденной куте.

На второй картине за праздничным столом сидят трое голливудских актеров, которые передают друг другу мыску с салатом.

Напомним, 7 января православные христиане отмечают Рождество - один из самых светлых и значимых праздников. Он был установлен в честь воспоминания рождения Сына Божьего. В этот день в небольшом городке Вифлееме произошло небывалое событие - Дева Мария родила Иисуса Христа.

Как сообщал "Апостроф", ранее члены украинского мужского хора Эдмонтона провели флеш-моб в торговом центре, спев известную украинскую колядку "Добрий вечір тобі, пане господарю".

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