Под Запорожьем на ходу загорелась электричка с людьми: жуткое фото

В Запорожской области на ходу загорелась электричка с пассажирами, вагон вспыхнул прямо во время движения.

Об этом сообщает местный паблик в Telegram.

После того как электричка миновала Мелитополь, в последнем вагоне начался пожар. Внезапно загорелся вагон электропоезда, следовавшего из Геническа в Запорожье.

Во всех вагонах электропоезда сразу же отключили свет, а пассажиров перевели в начало состава. Испуганные люди провели час в холоде и в темноте.

На место сразу же прибыла бригада спасателей.

К счастью, обошлось без пострадавших.

В течение часа огонь удалось ликвидировать и электричка отправилась далее.

Ранее, возле села Тартак Винницкой области загорелся один из вагонов электрички "Казатин-Жмеринка".