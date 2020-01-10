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Умер бандит, в покушении на которого подозревают фигурантов дела Шеремета

пятница, 10 января 2020, 15:15
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В Косово умер местный "авторитет" Михаил Чекурак, за покушение на жизнь которого были задержаны ветераны АТО Владислав и Инна Грищенко. Также их считают причастными к убийству журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщают местные СМИ.

Так, по информации прессы, Чекурак умер вечером 9 января, при осмотре его тела следов насильственной смерти не было обнаружено. До этого он находился под государственной охраной, в связи с тем, что косовские полицейские с украинскими правоохранителями расследуют покушение на его жизнь, когда у него под авто нашли взрывное устройство.

По его делу были задержаны двое фигурантов – Инна и Владислав Грищенко, которые воевали в АТО под позывными "Пума" и "Буча", а также еще один фигурант – Иван Вакуленко ("Пистолет") покончил с собой.

В МВД выдвигают версию, что ветераны АТО подложили бомбу под Range Rover Чекурака по заказу предпринимателя из Косово Василия Шкондеюка. Его также задержали. Мотивом покушения называют конфликт между бизнесменами из-за денежного долга.

В Косово Чекурак подозревался в подрыве ресторана своей тещи в 2018 года в сговоре с группой лиц, также ту же группу подозревают в разбойном нападении на жилой дом. Он находился под домашним арестом.

Как сообщал "Апостроф", 24 сентября в Киеве силовики прибыли с обыском к участнице АТО Инне Грищенко, которая защищала Родину в составе ДУК "Правый сектор" под позывным "Пума".

Суд взял ее и супруга под стражу на время расследования неудачного покушения на бизнесмена Михаила Чекурака. Также они проходят по делу покушения на журналиста Павла Шеремета.

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