Всплыла скандальная переписка про Boeing, потерпевшем катастрофу в Иране

Американский авиаконцерн Boeing знал о проблемах с самолетами модели 737 Max, но пытался их скрыть от федеральных регуляторов.

Об этом сообщает Financial Times.

Один из сотрудников компании, комментируя проблемы с компьютерной системой управления 737 Max, иронизирует, что "этот самолет был разработан клоунами, которые находятся под наблюдением обезьян".

Другой пишет, что он не позволил бы членам своей семьи летать на самолетах этого типа: "Я буду в шоке, если FAA сертифицирует этот кусок дерьма".

В переписке говорится, что концерн пытался избежать обучения пилотов на тренажерах для 737 Max – дорогого и трудоемкого процесса, и пользовался лоббистскими методами во время выявления требований со стороны регуляторов.

Еще один работник жалуется на ситуацию в компании: "Я не знаю, как устранить эти вещи. Они системные. Это культура. Очевидно, что наше высшее руководство понимает очень мало в этом деле, но при этом заставляет нас выполнять определенные цели".

Руководство Boeing назвало содержание переписки абсолютно неприемлемым и извинилось за "провокационные заявления" перед регулятором, Конгрессом, клиентами и пассажирами.

Эксплуатация Boeing 737 Max была приостановлена после двух катастроф с участием этой модели. В октябре 2018 года Max 8 разбился в Индонезии, в результате чего погибли 189 человек. В марте 2019-го в результате аварии еще одного авиалайнера в Эфиопии погибли 157 человек. В декабре Boeing приостановил производство этой модели.

Boeing признал, что документы поднимают вопросы относительно взаимодействия с FAA. Однако компания настаивает, что тренажеры 737 MAX работают как надлежит. Что касается писем, их тон "противоречит ценностям Boeing" и авторы будут наказаны в дисциплинарном и ином порядке.

FAA по-прежнему не называет срок возобновления полетов Boeing-737 MAX. Насколько раскрытие внутренней переписки ускорит решение, непонятно.

Напомним, что украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные украинские авиалинии", на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).

Как сообщал "Апостроф", самолет украинской авиакомпании МАУ разбившегося в Иране в ночь на 8 января, загорелся перед катастрофой и пытался вернуться в аэропорт.

Кроме того, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что причиной крушения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране могла быть техническая неисправность.