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Дождь, слякоть и туман: синоптики дали актуальный прогноз на субботу

суббота, 11 января 2020, 06:24
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11 января практически по всей территории Украины синоптики прогнозируют мокрый дождь, туманы и слякоть.

Как сообщает пресс-служба Укргидрометцентра, при этом во всех регионах днем ожидается плюсовая температура, а вот ночью вероятны заморозки.

Так, снежить не будет только на юге и юго-западе, в остальных же областях ночью и днем ожидается мокрый снег. В Крыму же прогнозируют осадки в виде дождей.

В среднем температура по стране в этот день будет держаться на отметке от 0 до 9 градусов тепла днем, ночью от -1 до 4 градусов тепла.

Напомним, что в ближайшие дни в Украине потеплеет еще значительнее, учитывая атмосферный фронт, который принес с собой дожди, но без снега также не обойдется.

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