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На Донбассе "200 бригаду" пополнил россиянин по кличке Шах: опубликованы фото

воскресенье, 12 января 2020, 00:24
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Очередной российский боевик, который воевал на Донбассе, попал в "200 бригаду".

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer на своей Twitter-странице.

На востоке Украины 5 декабря 2019 года погиб Гимбатов Шахрудин Гимбатович по кличке "Шах". Обстоятельства его смерти пока точно неизвестны и требуют уточнений.

Известно, что Гимбатов родился 16 января 1993 года в Российской Федерации. Он чуть не дожил до 27 лет. В сети показали фото боевика.

Как сообщал "Апостроф", в сети назвали имя и показали фото боевика ДНР-ЛНР, который воевал на Донбассе.

Напомним, что на Донбассе погиб очередной боевик группировки ДНР Александр Дулатов 1991 года рождения, в сети подозревают, что его ликвидировали "свои" после задержания.

А 1 декабря на Донбассе был ликвидирован боевик Леонид Афенкин, совершавший военные преступления под кличкой "Лысый".

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