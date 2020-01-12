На Волыни угнали Land Cruiser с "грузом" на миллионы гривен

В городе Владимире-Волынском у владельца ювелирных магазинов неизвестный угнал автомобиль Toyota Land Cruiser с ювелирными украшениями на 3 миллиона гривен.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Владимир Медиа"

О похищении заявил владелец автомобиля.

Он сообщил, что похитили авто, которое стояло на улице возле его дома, ведь мужчина собирался ехать на работу. Он оставил автомобиль заведенным, а сам пошел запирать гараж. В салоне находились ювелирные изделия, ориентировочная стоимость которых - 3 миллиона гривен. Именно тогда неизвестный и похитил авто.

Автомобиль похитили у бывшего полицейского, который является владельцем нескольких ювелирных магазинов.

Позже, иномарку было обнаружено возле церкви в селе Верба.

По данному факту открыли уголовное производство по ст.289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством).

Как сообщал "Апостроф", в Киеве полицейские задержали парня, который руководил чужим авто в состоянии алкогольного опьянения.