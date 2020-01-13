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Семья Сенцова покинула оккупированный Крым: опубликованы трогательные фото

понедельник, 13 января 2020, 16:56
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Бывший узник Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов сообщил на своей странице в Facebook о значимом событии в своей жизни. По его словам, недавно к нему в Киев переехали его мать и сын.

"Я не очень люблю говорит о моей личной жизни, но недавно произошло важное событие для нашей семьи. Наконец мы объеденились: в Киев переехала моя мама и сын. С ним оказалось труднее всего, потому что бывшая жена не хотела его отпускать. Она, кстати, этническая украина, родилась на Ивано-Франковщине, еле приняла аннексию Крыма", - написал режиссер 13 января.

По словам Сенцова, его сын находился под постоянным давлением пропаганды и лжи.

"Несмотря на свою болячку, он хорошо разбирается и сегодня пошел в обычную киевскую школу, в которой есть инклюзивное обучение", - добавил он.

Напомним, что Сенцов пожелал Украине победы и поздравил Степана Бандеру с днем рождения.

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