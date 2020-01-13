Украинский авиаперевозчик изменил правила провоза багажа: что нужно знать

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines с 16 января 2020 года вводит новые правила, которыми вносятся изменения в требования к перевозке детей, животных, багажа и ручной клади.

Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

В соответствии с новыми правилами, тарифы Standard и Flex предусматривают перевозку пассажиром одной единицы багажа весом до 23 кг и суммой трех измерений не более 158 см. Раньше таких ограничений не было. Норма багажа для ребенка до 2 лет для этих двух тарифов составляет 10 кг и 115 см.

Общий вес (7 кг) и размеры (55х40х20 см) ручной клади остались прежними, изменения затронули дополнительные предметы, которые можно проносить на борт. "Общий вес дополнительных предметов, кроме еды для детей, не должен превышать 3 кг и параметры 35х20х10 см. Питание для ребенка - вес до 5 кг, параметры 40х30х20 см", - сказано в правилах. Стоимость дополнительного места ручной клади (до 5 кг, 55х40х20 см) - 25 евро.

Для нестандартного багажа, перевозимого в салоне, уменьшили вес до 75 кг (ранее - 80 кг), и установили четкие размеры - 40х55х115 см (ранее он просто должен был помещаться на отдельном кресле). Стоит эта услуга при оформлении на сайте 40 евро, в аэропорту - 60 евро.

Перевозку спортивного снаряжения можно совершить бесплатно, если его общий вес вместе с багажом не превышает 23 кг. Если нет, придется доплатить 25 евро (при покупке на сайте) или 50 евро (в аэропорту).

Новые правила увеличили возраст детей, которых можно отправить без сопровождения в пределах Украины (от 5 до 14 лет, раньше - от 2 до 14) и за границу - (от 5 до 16 лет, раньше - от 2 до 16). Чтобы оформить сопровождение несовершеннолетнего ребенка у авиакомпании нужно заплатить 50 евро.

Ранее правилами SkyUp было разрешено брать в салон всех "мелких животных", теперь — только "котов и собак". Разрешенный вес животного вместе со средством транспортировки увеличился с 7 до 8 кг. Установлены точные размеры контейнера для животного - 50х40х20 см. В багажном отделении можно перевозить животных весом до 23 кг с клеткой, параметры которой составляют до 310 см в сумме трех измерений.

За перевозку животного в салоне придется заплатить 40 евро при условии покупки услуги на сайте и 50 евро - в аэропорту. В багажном отделении - соответственно 80 и 100 евро.

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