Умер известный украинский волонтер: в сети волна скорби, фото

В Украине умер знаменитый волонтер и патриот Андрей Садыло.

Об этом сообщает военный журналист Юрий Бутусов на своей Facebook-странице.

"Один из уникальных и незаменимых людей, тихий и надежный труженик войны, патриот не по должности, а по делу, один из тех, на хребте которых по-настоящему держится наше государство - Андрей Садыло... Ушел из жизни", - написал он.

Садыло выпустился из Одесского высшего артиллерийского командного училища, он стал офицером и воином по духу. С начала войны он начал волонтерскую деятельность, собрав команду, которая трудилась, ремонтируя и защищая украинскую бронетехнику.

Волонтерская группа качественно монтировала на танки противокумулятивные экраны, фальшборты, решетки для защиты бортовой и кормовой проекции от поражения противотанковыми средствами. Также команда ставила станки для пулеметов, например, уже для нашей пехоты.

"17-я танковая, 53-я и 54-я мотопехотная бригады, 46-й мотопехотный батальон - танкисты знают этого человека... Какую полезную и важную миссию в жизни делал этот Гражданин. Он не хотел славы, стеснялся рекламы, очень редко обращался за помощью, все стремился сделать сам", - подчеркнул Бутусов.

Пользователи сети выразили свою грусть из-за кончины такого светлого и доброго человека.

Как сообщал "Апостроф", в январе 2019 года в Запорожье в результате онкологического заболевания умер 25-летний волонтер Антон Горбенко.