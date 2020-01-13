Запасы на исходе: медики в Киеве выступили с отчаянным призывом

В Киеве объявили срочный поиск доноров крови, поскольку в запасах "Киевского городского центра крови" она практически закончилась.

Об этом уведомили на странице центра в Facebook.

Отмечается, что кровь необходима в столичные лечебные учреждения для переливания пациентам.

"Наши запасы крови критически малы по всем группам. Каждая ваша донация может спасти 3 жизни", - говорится в сообщении.

Отмечается, что донором может стать любой здоровый, совершеннолетний человек с весом более 50 кг, который не принимал лекарства 72 часа, а алкоголь – 48, также из рациона на 48 часов до процедуры следует исключить жирную пищу. Рекомендуют питаться нежирными мясом и рыбой, кашей, картофелем и овощами. Также ученые указывают, что у доноров снижается риск сердечно-сосудистых болезней, рака легких, прямой кишки, желудка и гортани. Также доноры бесплатно получают анализы на ВИЧ, гемоглобин, сифилис, гепатиты B и С.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Одессе неравнодушные граждане вместе с сотрудниками горсовета и врачами помогли маленькой девочке, которая жила на свалке.