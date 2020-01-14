Экстрадиция для расследования или убежище: правозащитники обсудили дело Жанары Ахметовой

В Верховной Раде Украины состоялась встреча представителей Украинской Хельсинкского комитета, фонда "Открытый Диалог", Центра гражданских прав и свобод с Комитетом по правам человека, деоккупации, реинтеграции временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает ZiK.

На встрече обсуждалось положение политических беженцев в Украине, в том числе ситуация вокруг журналистки и координатор штаба ДВК (Общественно-политическое движение "Демократический выбор Казахстана" - ред.) Жанары Ахметовой.

"Я не считала себя политическим деятелем, пока была в Казахстане. Но даже это вызвало раздражение властей: за участие в митингах, начали формировать дела в уголовном порядке. В сжатые сроки нарушили 5 дел. Поэтому мне пришлось уехать из Казахстана. Против меня сфабриковали дело о мошенничестве, "потерпевшей" предоставлялись медийные площадки. Сумма "кражи" менялась: то 40 тысяч долларов, то 20 тысяч. Меня отвезли в РОВД. Я убежала из страны по политическим мотивам. Провела 1,5 года в местах лишения свободы в Казахстане, меня пытали. Я была кормящей матерью", - рассказала она.

14 января в Киеве возобновится суд по делу казахской журналистки и блогера, которая на родине проходит по делу о мошенничестве, а в Украине пытается получить политическое убежище, называя уголовные дела против себя "политическим преследованием". По данным МВД Казахстана, с марта 2005 года по октябрь 2008 года Ахметова завладела деньгами обманутых граждан на сумму более 50 млн тенге (более 132 тысяч долларов). Казахстан сделал запрос об ее экстрадиции, но Украина не спешит выдавать Ахметову, продолжая рассматривать ее дело.

Оппозиционная деятельность журналистки, по сообщениям журналистов, основывается на связи с казахским олигархом Мухтаром Аблязовым, который является лидером Демократического выбора Казахстана. В Казахстане Аблязов был осужден за хищения в особо крупных размерах и заочно приговорен к пожизненному заключению за убийство своего бизнес-партнера. Мухтар Аблязов, по информации местной прессы - именно то лицо, которое незаконным путем вывело около 7 млрд долларов из БТА-банка, от чего пострадали и вкладчики украинской "дочки" банка.