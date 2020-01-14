RU  UA  EN

вторник, 14 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.80
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

14 января

18:20
Стивен Кинг высказался о расовом вопросе "Оскара" - разумеется, в сети теперь жара
17:59
Мужчина сильно похудел и прославился новым лицом - теперь он выглядит как звезда "Игры престолов"
17:57
В Киеве вооруженные псевдоактивисты напали на строителей: есть пострадавшие
17:55
Появилось фото оружия, из которого убили Окуеву
17:39
У Зеленского сделали громкое заявление по поводу катастрофы украинского самолета в Иране
17:38
Леся Никитюк и ее обидчик снялись в совместном клипе: видео
17:22
Прогнозы на Оскар-2020: кто и почему станет победителем главной кинопремии
17:06
На Донбассе сгорела база украинских волонтеров: опубликованы фото и видео
16:56
Тимошенко внезапно изменила имидж: появились интересные фото
16:56
В Украине поймали опасную банду, похищавшую людей: фото
16:54
Значительные поступления: в Киеве обсудили перспективы украинского медицинского туризма
16:50
Семейный совет Елизаветы II прошел без участия Меган Маркл - названа причина
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

На Донбассе сгорела база украинских волонтеров: опубликованы фото и видео

вторник, 14 января 2020, 17:06
переглянути новину українською

В ночь на 14 января на Донбассе сгорела база парамедиков, которые оказывают помощь украинским военным на передовой в районе Широкино,в результате пожара один волонтер пострадал.

Об этом сообщила на своей Facebook-странице командир подразделения "Ангелы Тайры" Юлия Паевская.

"База "Ангелов Тайры" сгорела ночью. Сгорели все волонтерские медикаменты и оборудование, частично личные вещи. Один из волонтеров получил незначительные ожоги. Машины целы", - написала Юлия Паевская.


По ее словам, причиной пожара, вероятно, стала неисправная проводка.

Юлия Паевская поблагодарила пожарных за оказанную помощь и побратимов за самоотверженность и предложила желающим восстановить базу перечислить средства на банковские карточки.

Как сообщал "Апостроф", волонтеры приготовили больше четырех тонн оливье для украинских бойцов на передовой.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Время крещенских морозов: синоптики рассказали о погоде до конца недели

Год новый - "евробляхи" старые: готов ли Кабмин попрощаться с автохламом

Страшно и днем, и ночью: почему гулять с украинским паспортом на Донбассе опасно для почек

Протесты "за" коррупцию, или как псевдоактивисты помогали в ГАСИ "схемы" возвращать

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: