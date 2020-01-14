На Донбассе сгорела база украинских волонтеров: опубликованы фото и видео

В ночь на 14 января на Донбассе сгорела база парамедиков, которые оказывают помощь украинским военным на передовой в районе Широкино,в результате пожара один волонтер пострадал.

Об этом сообщила на своей Facebook-странице командир подразделения "Ангелы Тайры" Юлия Паевская.

"База "Ангелов Тайры" сгорела ночью. Сгорели все волонтерские медикаменты и оборудование, частично личные вещи. Один из волонтеров получил незначительные ожоги. Машины целы", - написала Юлия Паевская.





По ее словам, причиной пожара, вероятно, стала неисправная проводка.

Юлия Паевская поблагодарила пожарных за оказанную помощь и побратимов за самоотверженность и предложила желающим восстановить базу перечислить средства на банковские карточки.

Как сообщал "Апостроф", волонтеры приготовили больше четырех тонн оливье для украинских бойцов на передовой.