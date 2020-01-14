В Украину придет небольшое похолодание, названы сроки

Украинский синоптик Наталья Диденко дала свежий прогноз погоды на вторник, 15 января, и предупредила о похолодании на Крещение.

Об этом она написала в Facebook.

В Украине повсеместно антициклон, сухая и теплая погода.

Температура воздуха в течение дня среды ожидается +2 +6 градусов, на Западе +4 +9 градусов. В Киеве завтра осадков не ожидается, температура воздуха в течение дня будет колебаться около +3 +5 градусов.

Небольшое похолодание придет на Крещение.

Как сообщал "Апостроф", в Украине весна 2020 будет холодной, кроме последнего месяца, а также будет прохладно летом.

Также в Одессе из-за аномально теплой погоды зацвели подснежники и календула в четверг, 2 января.

Напомним, что во вторник, 14 января, в Украине синоптики прогнозируют весеннюю погоду без осадков.